محافظ الشرقية يجري جولة ليلية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع منطقتي القومية وفلل الجامعة

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة ليلية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع منطقتي القومية وفلل الجامعة بالإضافة إلى شارع طلبه عويضة بمدينة الزقازيق، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

أثناء مروره لتفقد الأعمال وجه باستكمال إنشاء وصب الأرصفة بشارع المشير أحمد إسماعيل وطلبه عويضة بالعرض المطلوب من أجل تحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة عبور المواطنين، كما وجه المحافظ باستكمال أعمال قرس الأعمدة الكهربائية على جانبي الطريق، وتكليف رئاسة قطاعات كهرباء المحافظة بتفقد جميع الأعمدة الكهربائية والتأكد من رفع الأسلاك والنزلات، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين والارتقاء بالشكل الجمالي للشارع.

شدد الدكتور ممدوح غراب على الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع طلبه عويضة في أسرع وقت ممكن، ووضع طبقة السن للمباشرة في أعمال الرصف والتطوير لتهيئة الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

هذا وقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور أثناء تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشوارع بالمنطقة من أجل الإشراف على تنظيم حركة المرور، والتيسير على الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بالشارع والانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للخطة المرورية التي تم وضعها وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين بالمنطقة.