محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة ههيا لمتابعة أعمال إنشاء حديقة عامة للمواطنين بمدخل المدينة

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية بمدينة ههيا لمتابعة أعمال إنشاء حديقة عامة ومشتل 30 يونيه بالمدينة مقامان على مساحة 3500 متر، حيث وجه المحافظ رئاسة المدينة بإنشاء الحديقة والمشتل بدلاً لمقلب القمامة بمدخل المدينة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض المعدية ومنعاً للتلوث البيئي.

هذا وقد قدمت المهندسة سحر لطفي رئيسة مدينة ههيا شرح تفصيلي للدكتور ممدوح غراب بشأن أعمال إنشاء الحديقة، وأكدت المهندسة سحر أنه يتم الآن تنفيذ أعمال الحفر اللازمة من أجل إنشاء سور حول الحديقة بطول 430 متر، موضحة أن الحديقة ستقام على مساحة 240 متر طول وعرض 20 متر، ومحاطة بسور شجر باعتباره سياج أخضر، فضلاً عن تركيب نجيل يكون الري بها بالرشاشات وكذلك غرس أحواض الزهور الملونة، ووضع مقاعد ثابتة لاستقبال المواطنين والزائرين باعتبارها أماكن استراحة.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب على المهندسة سحر لطفي بضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء في أسرع وقت ممكن بهدف الارتقاء بالوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كان الدكتور ممدوح غراب قد وجه مؤخراً المهندسة سحر لطفي رئيسة مدينة ههيا بالمباشرة في أعمال إنشاء حديقة عامة للمواطنين، من خلال استغلال قطعة الأرض التي كانت تُستخدم مقلب عشوائي لتجميع القمامة والمخلفات، والتي تسببت في انبعاث روائح كريهة وأصبحت تشكل خطراً على صحة المواطنين بالمدينة، وكانت توجيهات الدكتور ممدوح غراب ضمن إطار خلق بيئة نظيفة وآمنة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.