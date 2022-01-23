محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية

مهند شرف

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة ليلية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق على خلفية متابعة أعمال وضع طبقة الأساس بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية ورصف الشارع، وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية 4 23/1/2022 - 12:45 ص

تابع الدكتور ممدوح غراب مع رئيس حي ثان مستجدات وضع طبقة البيتومين بالإضافة إلى أعمال تهيئة الشارع تمهيداً للمباشرة في أعمال الرصف، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال إنشاء وصب الأرصفة بالشارع لتوفير عبور آمن للمواطنين، كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال غرس الأعمدة الكهربائية على جانبي الطريق وذلك على خلفية إضافة لمسة جمالية وحضارية بالشارع، وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها منطقة القومية.

محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية 1 23/1/2022 - 12:45 ص

أكد الدكتور ممدوح غراب أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الرصف سيتم المباشرة في توحيد حركة السيارات وفقاً للخطة المرورية التي تم وضعها، ومن أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

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محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية 2 23/1/2022 - 12:45 ص

محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية 3 23/1/2022 - 12:45 ص

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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