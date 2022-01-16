بالصور.. محافظ الشرقية يجري جولة ليلية بمدينة الزقازيق ويوجه رئيس المدينة بإنشاء محور مروري جديد يربط بين شارعي طلبه عويضة والسلام

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة ليلية بمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق، برفقة الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مدينة الزقازيق، والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

وجه الدكتور ممدوح غراب رئيس مدينة الزقازيق بالبحث في إمكانية إقامة محور مروري جديد يربط بين شارعي طلبه عويضة والسلام، وذلك ضمن إطار تحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين داخل المنطقة، كما شدد المحافظ على المحاسب نبيل فاروق بضرورة التنسيق مع رئيس حي ثان ورئاسة قطاعات كهرباء المحافظة من أجل تفقد أعمدة الإنارة بالمنطقة والتأكد من صيانتها بشكل مستمر، ورفع النزلات الكهربائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بشكل دوري ضمن إطار خلق بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

اختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي مستشفى المعلمين و الجاويش، حيث تشهد تلك الشوارع أعمال رفع وإزالة للجزيرة الوسطى من أجل توسعة الطريق وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.