محافظ الشرقية يجري جولة تفقدية بمدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة

مهند شرف

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية اليوم بمدينة الحسينية لمتابعة نسب التنفيذ بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها الآن بمختلف قرى المدينة تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وتهدف المبادرة لتنمية وتطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية عبر إقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم على خلفية الارتقاء بمستوى المعيشة لدى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ الشرقية يجري جولة تفقدية بمدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة 2 7/4/2022 - 2:41 م

قام الدكتور ممدوح غراب بالمرور أولاً على مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي والمنشأة على مساحة 2100 متر، وتضم 11 فصل دراسي لخدمة قرى أبو صميدة – مفارق الشرطة – كوبري أبو كبيش – عرب المساعيد – الدواغرة” وتهدف المدرسة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية على أن يتم تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتسليم الابتدائي لإدارة الصالحية التعليمية.

هذا وقد أشاد المحافظ بالأعمال التي تمت بالتنسيق بين الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية وكافة الجهات المعنية، وجميعهم يعملون بشكل متعاون من أجل تذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية، والتي تهدف لتغيير حياة الريف المصري والارتقاء به.

محافظ الشرقية يجري جولة تفقدية بمدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة 1 7/4/2022 - 2:41 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع



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