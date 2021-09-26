محافظ الشرقية يجري جولة تفقدية بمدينة منيا القمح لتفقد أعمال الإحلال والتجديد التي تجري بوحدة صحة الأسرة

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية اليوم الأحد الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري بمركز ومدينة منيا القمح، وكانت جولته لتفقد وحدة صحة الأسرة بالتلين التي من المقرر أن تشهد أعمال إحلال وتجديد وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة، ضمن إطار تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمواطنين.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب أقسام الوحدة الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والمقدمة للمرضى وللمترددين عليها، وكان برفقة المحافظ كل من اللواء سعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الأستاذ ممدوح غراب أنه بمجرد البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية سيتم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية بمكان بديل، مؤكداً أن ذلك سيتم وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة المواطنين، كما حرص الدكتور ممدوح غراب على متابعة أعمال حملة “معا نطمئن.. سجل الآن” بالقرية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في نفس اليوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن حملة “معا نطمئن.. سجل الآن” تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف السيارات العامة ومحطات القطارات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل أمر حصولهم على اللقاحات المضادة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتجهيز عدد 11 سيارة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، كما أن تلك السيارات مزودة بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت، بحيث يتم تسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني ونقلهم للمراكز المخصصة لتلقي اللقاح.

واختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تصريحاته بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس بهدف الحد من انتشاره وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المصري.