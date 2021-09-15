محافظ الشرقية يجري جولة تفقدية أخرى بمدينة منيا القمح لمتابعة أعمال الرصف والتطوير والتجديد بهدف خلق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين

على خلفية استمرار الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في إجراء الجولات التفقدية والتي تأتي بشكل مفاجئ ضمن إطار متابعة أعمال الرصف والتطوير التي تجري بكافة شوارع المحافظة الرئيسية، أجرى الدكتور ممدوح غراب جولة تفقدية أخرى اليوم لمركز ومدينة منيا القمح بهدف الوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروعات المتعلقة بالرصف والتطوير والتي تشهدها كافة شوارع محافظة الشرقية الرئيسية، وقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً جميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالشوارع وتنظيم الكثير من حملات النظافة، وتجديد خطوط المياه القديمة، وتأتي كل تلك الجهود المبذولة ضمن إطار الحفاظ على الوجه الجمالي والارتقاء بالوجه الحضاري لمحافظة الشرقية.

وبدأت جولة الدكتور ممدوح غراب بتفقد أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق ميدان الشهيد أحمد المنسي، والممتد حتى مزلقان الإكيابي بالاتجاهين بعرض 12 متر وطول 500 متر، وطريق آخر يمتد من نهاية الطريق الدائري وصولاً إلى ميدان الشهيد أحمد المنسي بعرض 12 متر وطول 500 متر، مشدداً على ضرورة مضاعفة الأعمال والانتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما توجه المحافظ الشرقية لتفقد منطقة كورنيش المدينة لمتابعة أعمال إصلاح ورفع كفاءة الجزء المتهالك من الكورنيش بطول 20 متر أمام مجلس المدينة، وشدد المحافظ أيضا على سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن حرصاً على سلامة المواطنين.

ووجه محافظ الشرقية الأستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة بشكل مستمر بهدف خلق جو بيئي صحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات المخالفة بمنطقة كورنيش المدينة تمهيداً لتطوير المنطقة بالشكل الأمثل وإقامة ممشى يليق بأبناء المدينة، وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز منيا القمح بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ المشروعات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، وفي نهاية جولة الدكتور ممدوح غراب بمركز ومدينة منيا القمح تفقد أيضا سير انتظام أعمال رفع مخلفات القمامة بالنقطة الوسيطة بأرض الفدان بمنيا القمح، وذلك تمهيداً لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.