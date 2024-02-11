محافظ الشرقية يجتمع مع رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة

اجتمع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء اليوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير الجاري وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث يأتي اللقاء بهدف البحث ومناقشة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية تنفيذها الآن في قطاعات الطرق والكباري وتغطية وتبطين الترع، وشارك في حضور اللقاء كل من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندسة رانيا عبد الفتاح نائبة رئيس المنطقة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، وكذلك المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

ثمن الدكتور ممدوح غراب جهود جهاز تعمير سيناء التي تتمثل في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد المدروس لمشروعات الرصف والتغطية والتبطين بمحافظة الشرقية، مشيداً بالتعاون المثمر أيضا بين الجهاز ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية المعنية، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد الآن طفرة حقيقية في قطاع الرصف والتغطية وكذلك تبطين الترع وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها جميع مراكز ومدن المحافظة.

تناول الاجتماع أيضا البحث في نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها الآن، على أن يتم وضع الحلول المناسبة والعاجلة للمشاكل والعقبات التي تواجه أعمال التنفيذ، بحيث يتم تسليم المشروعات وإدخالها إلى الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لها، بحيث تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ومن ضمن تلك الأعمال تغطية ترعة أولاد عطية بالبر الغربي لبحر مويس بنطاق مدينة ههيا، وبناء على ذلك وجه الدكتور ممدوح غراب بسرعة التنسيق مع مركز البحوث بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق على خلفية إيجاد الحلول الهندسية المناسبة والعاجلة للانتهاء من أعمال التغطية بالترعة، واستكمال خطة المحافظة التي تتمثل في رفع كفاءة البنية التحتية وتقديم مشروعات تنموية وخدمية بحيث تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

خلال الاجتماع أكد المحافظ أيضا على المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من توصيل خط مياه الشرب بطريق القضاء بمدينة كفر صقر، على خلفية التهيئة من أجل البدء في أعمال الرصف ورفع الكفاءة وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة من المواطنين.

هذا وقد أشاد اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء بالتعاون المثمر بين الجهاز والمحافظة والجهات المعنية من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن هذه الجهود تسعى لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بهدف إدخالها إلى الخدمة الفعلية في الموعد المحدد بحيث تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

خلال الاجتماع قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جهاز تعمير سيناء بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن تسهيل العديد من الإجراءات والخطوات التنفيذية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، من أجل استكمال أعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها الآن بمعرفة الجهاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم إدخالها إلى الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

في ختام الاجتماع بين المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء أكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تسعى بكل ما لديها من أجل تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات ومتابعة أداء الشركات المكلف إليها تنفيذ أعمال الرصف والتغطية والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.