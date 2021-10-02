محافظ الشرقية يجتمع بمديري ووكيلي الإدارات التعليمية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق لتطوير العملية التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

تزامناَ مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية، تواصل محافظة الشرقية استعداداتها لبدء العام الدراسي من خلال التجهيزات والدوريات والزيارات المفاجئة للمدارس بكافة أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

والتقى الدكتور ممدوح غراب بوكيلي الإدارات التعليمية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق اليوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري، وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاًَ بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية بهدف الوصول إلى تقديم سبل التعليم الجيد إلى الأبناء الطلاب، بحيث يتماشى ذلك مع تطورات العصر الحديث، وحضر اللقاء العديد من الشخصيات العامة من ضمنهم، الأستاذ سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء سعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور ممدوح غراب أنه يثق في القيادات التعليمية المختارة لإدارة منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية، وذلك بعد أن تم إجراء مقابلات معهم وتم التعرف على مقترحاتهم التي تتعلق بتطوير العمل وتحسين الأداء، وأكد المحافظ أنه يتم السعي في هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم الانتهاء من رصد السلبيات والتعرف على كافة الاحتياجات والمعوقات لتحسين انتظام سير العملية التعليمية.

وخلال اللقاء طالب الدكتور ممدوح غراب مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل، بالإضافة إلى اختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، مضيفاً: “إن تقييم الأداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية”، كما أكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى ضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ في إكسابهم سلوكيات إيجابية من خلال تشجيعهم على الحفاظ على نظافة المدارس باعتبارهم منارة تربوية وتعليمية تسهم في بناء الشخصية.

وخلال اللقاء طالب المحافظ مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بوضع خطة عمل للوقوف على أداء المراحل التعليمية المختلفة بكل إدارة تعليمية، والمضي قدماً نحو تحقيق الأفضل وتقديم مستوى تعليم جيد للأبناء الطلاب.