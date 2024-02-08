محافظ الشرقية يجتمع بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اليوم الخميس للبحث في المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين

اجتمع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية اليوم الخميس الموافق 8 من شهر فبراير الجاري بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك على خلفية التعرف على الخطط المستقبلية التي تتمثل في بناء وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل محافظة الشرقية، بحيث تعود بالنفع والفائدة على المواطنين والمحافظة، حيث أوضح الدكتور ممدوح غراب أن المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالإضافة إلى دفع عجلة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات والعمل على إدخالها للخدمة الفعلية أمام المواطنين في أسرع وقت ممكن.

شارك في حضور الاجتماع الذي يعتبر ضمن سلسلة لقاءاته الأسبوعية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما تضمن الاجتماع استعراض أعضاء مجلس النواب والشيوخ بعض المشاكل التي تواجههم في دوائرهم والعمل على حل مشاكل المواطنين ضمن نطاق دوائرهم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا.

استمع الدكتور ممدوح غراب لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتي تتعلق بخدمة المواطنين ضمن نطاق دوائرهم، وبناء على ذلك وجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة في أسرع وقت لحل تلك المشاكل وتلبية كافة احتياجات المواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

في ختام اللقاء أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكذلك الأجهزة التنفيذية في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أن جميع الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل محافظ الشرقية تعتبر لصالح المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.