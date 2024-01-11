محافظ الشرقية يجتمع بعدد من أعضاء البرلمان للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة

ضمن إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع أعضاء البرلمان بمحافظة الشرقية اجتمع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعدد من نواب البرلمان اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري بمكتبه، وأكد محافظ الشرقية على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على خلفية التعرف على خطط المحافظة المستقبلية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى التعرف على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ كافة المشاريع الجارية، والعمل على إدخالها للخدمة الفعلية أمام المواطنين فور انتهائها بحيث تعود بالنفع والفائدة على المواطنين بمحافظة الشرقية.

شارك في حضور الاجتماع كل من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء سعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وكان اجتماع المحافظ بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ اليوم يتضمن استعراض كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين ضمن دوائر أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعمل على حلها بشكل فوري بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

هذا وقد استمع الدكتور ممدوح غراب لكافة المشاكل التي تواجه أعضاء مجلس النواب والشيوخ كما استمع للطلبات الخاصة بهم والتي تهدف إلى خدمة المواطنين ضمن دوائرهم، حيث وجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ممكن من اجل حل كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين ضمن دوائرهم، والعمل على تلبية احتياجات جميع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أشاد الدكتور ممدوح غراب أيضا بجهود الأجهزة التنفيذية التي تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تعمل دائماً لصالح إرضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.