محافظ الشرقية يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بمدينة بلبيس ويؤكد أن الدولة تهتم الآن بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين

اجتمع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الأحد الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، وتم عقد الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستثمري المنطقة الصناعية بمركز ومدينة بلبيس، وشارك في حضور الاجتماع عدد من الشخصيات العامة من ضمنها اللواء سعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس محمد الصافي السكرتير المساعد للمحافظ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء محافظة الشرقية، والمهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان، والأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس، والأستاذ مختار عبد الله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أمبرة عبيد مديرة مكتب الاستثمار، والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية، وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية.

أكد الدكتور ممدوح غراب أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب، على خلفية القضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

وخلال الاجتماع قرر مجلس إدارة المناطق الصناعية سحب قطع الأراضي المخصصة لعدد من المستثمرين الغير جادي في إتمام مشروعاتهم “تحت الإنشاء حتى تاريخه”، وذلك حفاظاً على المال العام بعد أن تم منحهم مهلة لمدة أسبوعين لإثبات الجدية في إنهاء المشروعات الخاصة بهم.

إضافة إلى ذلك تناول الاجتماع مناقشة المذكرة القديمة بشأن تقاعس عدد من المستثمرين الشاغلين للمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس عن سداد المستحقات المالية، وذلك نظير ثمن الأرض والأقساط أو تقنين أوضاعهم لمخالفة شروط التعاقد، وجاء ذلك بعد أن تم إنذارهم مرة أخرى قبل تطبيق اللائحة التنفيذية للمناطق الصناعية عليهم، من خلال قطع المرافق وسحب أو إلغاء التخصيص وذلك حرصاً على تشجيع المستثمرين الآخرين.

ومن جانه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة، لضخ المزيد من الاستثمارات المساهمة في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة ستتمكن من تقديم أفضل ما لديها، وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.