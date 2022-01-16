محافظ الشرقية يتفقد مشروعات تطوير شوارع مدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالاطلاع على أعمال الرصف والتطوير الجارية في مناطق القومية ومنطقة فلل الجامعة وشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، وذلك ضمن قرار تنفيذ خطة تنمية وتجميل مدينة الزقازيق، وشدد غراب على ضرورة إتمام أعمال بناء ورصف شارعي المشير أحمد إسماعيل وطلبة عويضة، بالعرض اللازم لتزويد المواطنين بإمكانية العبور الآمن، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الخاصة بتركيب أعمدة كهربائية على جانبي الشارع، ورفع الأسلاك والنزول حفاظًا على حياة المواطنين والشكل الجمالي للشارع.

توجيهات بتنظيم الحركة المرورية

وأشاد غراب بحضور رجال المرور خلال أعمال الرصف بالمنطقة، وذلك من أجل تنظيم حركة المرور وإعطاء شركة المقاولة فرصة لإتمام العمل وفق الجدول الزمني، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، بحيث يتم توحيد حركة المرور، وذلك وفق مخطط المرور المعتمد، وإبعاد الزحام عن المناطق المحيطة بها، وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

كما تفقد المحافظ حي المستشارين في مدينة الزقازيق، وحث على بحث إمكانية إنشاء محور مروري جديد يربط بين شارعي طلبة عويضة والسلام، ويأتي ذلك في إطار تحقيق السيولة المرورية اللازمة في المنطقة.

ونوه المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الحي الثاني ورئاسة قطاعات الكهرباء في محافظة الشرقية بتفقد أعمدة الإنارة بالمنطقة والتأكد من صيانتها بشكل مستمر وإزالة الشبكات الكهربائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تكثيف أعمال التنظيف ورفع تكدس القمامة في الوقت المناسب لخلق مناخ بيئي وصحي للمواطنين.

وشهدت زيارة المحافظ استمرار أعمال تطوير شارعي مستشفى المعلمين ومستشفى الجاويش والتي تشمل أعمال إنشاء وإزالة الجزيرة الوسطى، ويأتي ذلك ضمن إطار توسيع الطرق واستعادة الشكل الجمالي والحضاري في شوارع المدينة.