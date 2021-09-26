محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الصنافين التكاملي بمنيا القمح لتفقد مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى

استمراراً لتنفيذ الجولات التفقدية أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية أخرى اليوم الأحد الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري بمركز ومدينة منيا القمح، وحرص المحافظ على زيارة مستشفى “الصنافين التكاملي” بمنيا القمح، على خلفية الوقوف على مستوى الخدمات الصحية العلاجية التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة، وكذلك التعرف على الاحتياجات الفعلية للمستشفى بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب قسم الاستقبال بالمستشفى ووحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي الذي يضم 11 ماكينة، مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحدة الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين.

كما حرص الأستاذ ممدوح غراب على زيارة قسم حضانات الأطفال بالمستشفى بسعة 18 حضانة، وكذلك تفقد قسم النساء والتوليد والعيادات الخارجية والتقى بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى مستمعاً إلى احتياجاتهم، وعلى الفور كلف الدكتور ممدوح غراب وكيل وزارة الصحة بتلبية تلك الاحتياجات حرصاً من المحافظ على صحة وسلامة هؤلاء المواطنين، إضافة إلى ذلك أوصى المحافظ مدير المستشفى بحسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ومواجهة الأمراض والأوبئة الأخرى.

وكان برفقة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أثناء جولته التفقدية اليوم كل من اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.