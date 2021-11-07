محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وازدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين المُقام بتكلفة 986 مليون جنيه

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية اليوم الأحد 7 نوفمبر، تفقد خلالها أعمال رصف وازدواج طريق “الزقازيق – السنبلاوين” بطول 37.5 كم مزدوج، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 986 مليون جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط بين محافظات “القاهرة – بلبيس – الزقازيق – السنبلاوين” بطريق حر، مشيراً إلى أن الطريق سيساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

صرح الدكتور ممدوح غراب أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من الطريق والتي تبدأ من مدينة “الزقازيق وصولاً لـ ديرب نجم” بطول 20 كم وبتكلفة 793 مليون جنيه وصلت إلى 95%، حيث يضم الطريق 3 حارات بكل اتجاه وبعرض 12 متر للاتجاه الواحد، وتم أيضا إنشاء حوائط ساندة دبش وخرسانة مسلحة وميل ترابي، كما تم وضع طبقات أساس ومواسير ري للمواطنين وأسفلت نيوجيرسي، موضحاً أن المشروع يشمل 59 عمل صناعي حيث يضم “24 موبري، 34 نفق، 1 بربخ”، ليربط الطريق بين محافظتي الشرقية والدقهلية، كما سيساهم في تسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أيضا أنه جاري تنفيذ 9 مشروعات بنطاق المحافظة وبتكلفة مليار و 738 مليون جنيه، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وكذلك تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

كان برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كل من المهندس محمد الصافي السكرتير العام، والمساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثاني الزقازيق.