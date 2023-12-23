تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال “التجميل” ورفع الكفاءة الجارية في مركز ومدينة الزقازيق، وتحديدًا أعمال التطوير الجارية في ميدان أحمد عرابي، وذلك لمتابعة سير الأعمال التنفيذية والتأكد من إتمامها في المواعيد المحددة سلفًا لدخولها الخدمة بأسرع وقت ممكن، وذلك بالتزامن مع الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا في نفق “عرابي”.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية في مدينة الزقازيق

وأكد المحافظ، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال التطويرية والإنشائية الجارية، بهدف العمل على استعادة المظهر الجمالي والحضاري لمنطقة ميدان “عرابي” في مركز ومدينة الزقازيق، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع الخطة التجميلية والتطويرية التي تشهدها مركز ومدينة الزقازيق في الوقت الحالي.

وحرص غراب، على التأكد من عدم وجود أي عوائق تحول دون الانتهاء من الأعمال التجميلية في الأوقات المحددة سلفًا، وتفقد منطقة ميدان “عرابي” التي تشهد حاليًا إنشاء جدارية ضخمة خلف تمثال أحمد عرابي الموجود أمام محطة قطارات الزقازيق، وتأتي تلك الجدارية لإظهار الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، حيث يصل طولها إلى 20 مترًا، أما الارتفاع فيصل إلى 2.25 مترًا.

كما تشمل الأعمال التطويرية في الميدان، تنفيذ مجموعة من المقاعد لتكون أماكن انتظار للمواطنين في تلك المنطقة المهمة خاصة وأنها أمام محطة قطارات السكك الحديدية الرئيسية بمدينة الزقازيق التي هي المدينة الأكبر في محافظة الشرقية، بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة لتمثال الزعيم أحمد عرابي والذي يمثل تحفة فنية يصل عمرها إلى ستون عامًا، ووضعه بمكان جديد يظهر الشكل الجمالي للمنطقة.

منع الباعة الجائلين من المكوث في ميدان عرابي

وجدد المحافظ، تأكيده على ضرورة منع “الباعة” الجائلين من المكوث في الميدان، موجهًا النقطة الثابتة التي قد سبق وأمر بوجودها لمنع وجود إشغالات في الطريق والسيطرة على المنطقة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد في الميدان، وعدم إشغال الطريق ورفع الإشغالات الموجودة أيضًا على حرم الطريق، والنفق الموجود تحت السكك الحديدية والذي يربط بين ميدان عرابي وشارع فاروق.

كما أكد غراب، على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية في منطقة ميدان عرابي، بالمناطق التي تم تخصيصها لهم من قبل المحافظة، وعدم التعدي على الشارع أو الرصيف، لضمان وجود السيولة المرورية الكافية في تلك المنطقة ومنع التكدسات والازدحامات.