محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري حانوت الجديد بتكلفة 4 مليون و 350 ألف جنيه بمدينة كفر صقر

تفقد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية لكوبري حانوت بنطاق الوحدة المحلية بحانوت بمدينة كفر صقر وتلك الأعمال بتكلفة 4 مليون و 350 ألف جنيه، كما تأتي تلك الأعمال تنفيذاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021 – 2022، حيث يتم تنفيذ أعمال الإنشاء من قبل جهاز تعمير سيناء على خلفية تخفيف التكدس والزحام وتحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين.

هذا وقد أكد المهندس صبحي الهادي رئيس مدينة كفر صقر أن كوبري حانوت الجديد يربط بين قرية حانوت بالتوابع والعزب التابعة لها، لافتاً إلى أن تكلفة أعمال الإنشاء الجارية بلغت حوالي 4 مليون و 350 ألف جنيه، مؤكداً أنه يتم تنفيذ الأعمال مع الحرص على الالتزام بالمعايير والمواصفات والاشتراطات البنائية والقياسية، على أمل الانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن لكي يدخل الكوبري الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب على المهندس صبحي الهادي رئيس مدينة كفر صقر بالحرص على تفقد أعمال الإنشاء بشكل مستمر ومتابعة الشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال، والحرص على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ بكوبري حانوت ودخوله للخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن.