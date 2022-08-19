محافظ الشرقية يتفقد أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي على طريق بلبيس/ العباسة

تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أعمال إصلاح التسريب الذي وقع في خط مياه الشرب الرئيسي بطريق بلبيس العباسة أمام مدخل الفضلية، وذلك برفقة رئيس مجلس ومدينة بلبيس الدكتور جلال عبدالكريم، والذي أكد أن فريق عمل رئاسة مركز ومدينة بلبيس تحرك بشكل فوري إلى مكان الماسورة، ثم قام بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع بلبيس، وإدارة مرور بلبيس، لحل المشكلة مع الحفاظ على السيولة المرورية في الطريق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس.

وأشار رئيس مدينة بلبيس، إلى استمرار العمل حتى يتم استبدال خط مياه الشرب الرئيسي 600 مللي أمام مدخل الفضلية بطريق بلبيس العباسة، أمام محطة الطحاوية زمام الوحدة المحلية بكفر أيوب، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الإصلاح، سيتم ردم الحفر الناتجة عن أعمال الحفر والإصلاح لخط المياه، وتسوية الشارع وعودة الشيء لأصله، كما سيتم إزالة آثار المياه المتراكمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

مراجعة وصلات الكهرباء الخارجية للكنائس

وعلى صعيد آخر، قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكليف رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي الكنائس ومديري إدارات الإنارة العامة ومسؤولي كهرباء الكنائس لفحص التوصيلات الكهربائية الخارجية والمباني المتصلة بهم والتأكد من أنه يتم تطبيق متطلبات الحماية ومراعاة جميع قواعد السلامة والصحة في العمل، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.

ونوه الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والمستوطنات بتشكيل فرق عمل من شركة الكهرباء ومسؤولي الحماية المدنية لحركة المرور الميدانية على المنشآت الحيوية ودور العبادة الواقعة في نطاق كل مركز ومدينة ومستوطنة لضمان توافر الحد الأدنى لمتطلبات الحماية المدنية، مؤكدًا على ضرورة متابعة الوصلات والشبكات الكهربائية وقدرة الأحمال والجهد الكهربائي على تشغيل الأجهزة والمعدات داخل كل مبنى لتأمينه.