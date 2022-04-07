محافظ الشرقية يترأس حملة لإزالة التعديات المخالفة المتواجدة بنطاق الوحدة المحلية بقرية غيته التابعة لرئاسة مدينة بلبيس

ترأس الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستهدفت الحملة إزالة التعديات المقامة بنطاق الوحدة المحلية بغيته التابعة لرئاسة مدينة بلبيس، حيث شدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة فرض هيبة الدولة وعدم التهاون عن إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حتى لا تتكرر مثل هذه التعديات.

رصدت إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة مؤخراً العديد من التعديات المخالفة وكانت عبارة عن أسوار واستكمال أعمال بناء بقرية غيته التابعة لمدينة بلبيس دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المعنية، وبناء على ذلك قاد المحافظ حملة لإزالة تلك التعديات المخالفة، وتم استخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة لديها وحدة لرصد المتغيرات المكانية كما أن الوحدة تقوم بأعمالها بشكل مستمر على مدار اليوم بالتنسيق مع المساحة العسكرية بالقوات المسلحة لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية، ويتم متابعة ما يحدث على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفور رصد أي تعديات مخالفة أو محاولات بناء عشوائية يتم التحرك والتعامل معها بشكل فوري، وبناء على الواقعة يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المخالفين.

كان برفقة الدكتور ممدوح غراب كل من الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، والمهندسة نهى عزازي مديرة الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة.