محافظ الشرقية يتدخل لبحث شكوى سيدة متضررة من اعتراض جارها لها على بناء منزلها

في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي والعمل على رفع الضرر والظلم عن غير القادرين من المواطنين، فقد وجه الدكتور “ممدوح غراب”، محافظ الشرقية، صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، ببحث شكوى إحدى السيدات لتضررها من اعتراض أحد جيرانها استثناء بناء المنزل الخاص بها، وذلك على الرغم من حصولها على الترخيص القانوني بقريه المناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد في نطاق مركز ديرب نجم.

تشكيل لجنة لبحث الشكوى على الطبيعة

من جانبه يقول رئيس مركز ومدينة ديرب نجم “صلاح سالم”، أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية في العصايد والإدارة الهندسية بالوحدة، لبحث الشكوى التي قدمتها السيدة “س. ا. ا”، بسبب الضرر الذي وقع عليها من إعتراض أحد جيرانها أثناء بناء منزلها، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث الشكوى على الطبيعة.

تفاصيل الشكوى الخاصة بالسيدة المتضررة

وأوضح رئيس المركز، أنه بعد الفحص تبين أن السيدة المتضررة قامت باستخراج رخصة هدم تحمل رقم “93 لسنة 2021″، ثم حصلت على رخصة مباني برقم “197 لسنة 2021″، وأثناء تنفيذ الرخصة تعرض لها أحد جيرانها وقام بفتح محلات من الناحية القبلية للمنزل، ثم قامت “المتضررة” بعمل محضر في النيابة العامة يحمل رقم “7277 لسنة 2021″، وعليه فقد قامت النيابة بإحالة المحضر للوحدة المحلية بالعصايد لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يشار إلى أن الوحدة المحلية قامت بغلق المحلات والتصالح بين السيدة المذكورة وجارها من الناحية القبلية، كما تم السماح للسيدة المتضررة باستكمال البناء دون أي معوقات.