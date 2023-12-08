محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن التجهيزات النهائية بمراكز الانتخابات الرئاسية بنطاق المحافظة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية والمتابعة والمرور المستمر لتفقد المراكز الانتخابية للتأكد والاطمئنان على جاهزية المراكز الانتخابية من أجل استقبال المواطنين بنطاق المحافظة للإدلاء بأصواتهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المقرر انطلاقها يوم الأحد القادم الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

أكد الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء أيضا ضرورة الاهتمام بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين المترددين على المراكز الانتخابية بنطاق محافظة الشرقية، وتسهيل سير العملية الانتخابية بالمراكز التي تم تخصيصها للمواطنين من أجل المشاركة والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية بالمراكز، حيث أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشهد حالة طوارئ قصوى خلال الفترة الحالية تزامناً مع انطلاق فترة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاث أيام، وذلك على خلفية إظهار فعاليات الانتخابات الرئاسية على أفضل وجه.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال المرور الميداني على المراكز التي تم تخصيصها للمواطنين من أجل المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، للتأكد من جاهزية المراكز والأماكن المحيطة بها، حيث تضمنت الأعمال الميدانية أيضا رفع أي إشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم للمراكز الانتخابية، بالإضافة إلى تجهيز كافة الطرق المؤدية إلى المراكز وتوفير مقاعد ومظلات أمام المقار الانتخابية، بالإضافة إلى توفير ساحات انتظار للناخبين وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن العمل على توفير كافة وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء المشاركة في العملية الانتخابات الرئاسية.