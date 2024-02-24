محافظ الشرقية يتابع سير أعمال معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين

حرصاً من محافظ الشرقية على التأكد من أن جميع المنتجات والسلع الغذائية متوفرة بمعرض “أهلا رمضان” تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الجهود والأعمال المبذولة في توفير جميع المنتجات والسلع الغذائية في معرض “أهلا رمضان”، والتأكد من أن جميع السلع والمنتجات يتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة والتزام التجار بقائمة الأسعار التي تم تحديدها لجميع السلع مع الحرص على وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة أمام المواطنين بالمعرض.

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين يقومون ببيع السلع الغذائية والمنتجات الأخرى بأسعار عالية مقارنة بالأسعار التي تم تحديدها وفقاً لقائمة الأسعار الخاصة بالمنتجات، حيث أكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة انتهت من إقامة معرض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ومديرية التموين وكبار تجار الجملة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي التي تنص على توفير كافة السلع الغذائية وجميع المستلزمات الخاصة بالمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار بالخارج تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين ومحاربة ارتفاع غلاء الأسعار تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024.

أضاف الدكتور ممدوح غراب أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين يحاولون التلاعب بأسعار المنتجات المعروضة أمام المواطنين بمعرض أهلا رمضان، بما في ذلك الأشخاص الذين يحاولون حجب ومنع المنتجات من عرضها في الأسواق “احتكار المنتجات” على أن يتم تنفيذ أشد العقوبات عليهم حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أيضا أن المحافظة تولي اهتمام كبير بمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاربتها وتوفير كافة السلع والمنتجات والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار بالخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية التي تنص على توفير كافة السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

هذا وقد أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس الغرف التجارية بمحافظة الشرقية أن معارض أهلا رمضان التي تم إقامتها بجميع مراكز ومدن المحافظة، تضم جميع السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ويتم عرضها جميعاً أمام المواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعارها بالأسواق بالخارج، موضحاً أن الأسعار تتراوح ما بين 15 إلى 20% وبجودة عالية، مؤكداً أنه كان هناك تنسيق وتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان، وذلك من أجل مكافحة ظاهرة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير والتسهيل عليهم في ظل ارتفاع الأسعار.

أضاف المهندس محمد الزاهد أن هناك عدد كبير من الشركات ومصانع السلع الاستراتيجية التي ساهمت في معارض أهلا رمضان من خلال توفير السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة أمام المواطنين، ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الدولة التي تهدف إلى ضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة أمام المواطنين استعداداً لشهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك لجميع السلع والمواد الغذائية.

أكد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة أمام المواطنين، وأنه يتم بيع جميع السلع بأسعار مخفضة والتأكد أيضا من التزام البائعين بالأسعار التي تم تحديدها من قبل قائمة الأسعار المحددة بالفعل، مؤكداً على الاستمرار والالتزام بدعم جميع معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة من حيث توفير السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.