محافظ الشرقية يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس مدينة الزقازيق

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية اليوم بمدارس مدينة الزقازيق على خلفية الاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث قام المحافظ بالمرور على العديد من المدارس بنطاق المدينة على خلفية التأكد من عدم وجود أي مشاكل أثناء أداء أعمال الامتحانات.

قام الدكتور ممدوح غراب بالمرور على مدرسة الناصرية الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، والحرص على التأكد من عدم وجود أي مشاكل تواجه الطلاب، حيث تفقد المحافظ الطلاب أثناء أدائهم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مشيراً إلى جميع أعمال الامتحانات تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي مشاكل تواجه الطلاب، كما أن جميع الأسئلة التي تضمنها امتحان اللغة العربية والخط والإملاء داخل المنهج المدرسي.

أكد الدكتور ممدوح غراب على أهمية توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان وكذلك دورات المياه مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم وجدية لأي محاولات غش داخل لجان الامتحانات أو الخروج عن القواعد والضوابط المنظمة للامتحانات.

قام الدكتور ممدوح غراب بالمرور على مدرسة أحمد عرابي الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حرصاً على تفقد أعمال الامتحانات والتأكد من انتظام سيرها داخل اللجان المخصصة لها.

كان برفقة الأستاذ ممدوح غراب كل من الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والأستاذ أحمد عبد العظيم مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.