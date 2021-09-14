محافظ الشرقية يتابع انتظام سير أعمال حملة تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

في ظل انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء مصر، يتابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير انتظام أعمال تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث يولي الدكتور ممدوح غراب اهتمام كبير بشأن انتظام سير عمليات التطعيم بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، مما جعله يتابع بشكل مستمر أعمال حملة تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد والتي تتم من خلال فريق طبي متنقل تم تخصصيه لهذا الشأن، حيث أكد الدكتور ممدوح غراب في تصريحات رسمية اليوم أن حملات التطعيم تأتي ضمن إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة وكذلك الحفاظ على صحة العاملين من خلال الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بسهولة ويسر دون أن يتعرض الشخص لأي معاناة، ولحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما شدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء قيام حملة التطعيم بدورها.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لإطلاق عدد من الفرق الطبية المتنقلة بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتطعيم العاملين بها بلقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم دعم جامعة الزقازيق بأكثر من 30 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، لتطعيم العاملين والطلاب حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وناشد الأستاذ ممدوح غراب المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا، كما أعرب الدكتور ممدوح غراب عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مكافحة تداعيات هذا الوباء.

وفي الجانب الآخر أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة، إضافة إلى ذلك أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز 31 مركز لتطعيم المواطنين و330 مركز لتطعيم المسافرين من خلال 323 فرقة طبية مدربة، موضحاً أنه تم تطعيم أكثر من 90 ألف عامل بوزارة التربية والتعليم، وأكثر من 30 ألف طالب وعامل بجامعة الزقازيق، وأكثر من 80 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة، وأكثر من 64 ألف مواطن ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 1106386 مواطن.