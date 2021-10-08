محافظ الشرقية يتابع استمرار العمل بتعريفة الركوب .. لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

تابع محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة، للتأكد من انتظام سير العمل داخل جميع المواقف واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنطاق المحافظة، مشددًا على عدم ارتفاع تعريفة الركوب ولا سيما أن سعر لتر السولار لم يتغير، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن زيادة أسعار البنزين، والذي قد يستغله بعض السائقين لرفع الأجرة الموحدة التي تم تحديدها بشكل مسبق، ونوضح خلال السطور التالية متابعة محافظ الشرقية لاستمرار العمل بتعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وكل ما يتعلق به من موضوعات وإجراءات .

محافظ الشرقية يتابع استمرار العمل بتعريفة الركوب

كلف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من إلتزام جميع السائقين بالتعريفة المقررة، والتشديد على تطبيق الغرامة على المخالفين، والتي لا تقل عن 300 جنيه ولا تتعدى 1500 جنيه، لأي سائق مركبة أجرة مرخصة بعداد أو بدون، يمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو أي سائق يقوم بنقل الركاب من أي مكان غير مواقف الانتظار .

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حملات على محطات الوقود بمحافظة الشرقية

شدد المحافظ أيضًا على ضرورة تشكيل حملات مشتركة من وزارة التموين ومباحث التموين، للقيام بمتابعة محطات الوقود بالمحافظة، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية بتلك المحطات، ومتابعة انضباط وانتظام سير العمل بها، مشيرًا إلى ضرورة قيام المواطنين بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة لتقديم الشكاوى في حق المخالفين، سواء في تعريفة الركوب المقررة أو في محطات البنزين الممتنعة عن إمداد المركبات بالوقود، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، وتستقبل الشكاوى على الأرقام التالية :

0552315974

0552303693

055-16528

وفور استقبال غرفة العمليات لأي شكوى سوف سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على الفور .