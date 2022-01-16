محافظ الشرقية يؤكد توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات

تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، برفقة الوكيل الأول لوزارة التربية والتعليم رمضان عبد الحميد، البوم الأحد، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، في كافة مدارس المحافظة للصف الثاني من التعليم الثانوي الفني (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي) والصف الثاني من المرحلة الإعدادية، والذين يبلغ عددهم 200 ألف و253 طالب وطالبة في 1192 مدرسة داخل لجان امتحانات يبلغ عددهم 10010، متمنياً لكل الطلاب التميز والنجاح.

وأكد المحافظ، أن هناك حاجة لطبيب أو عامل صحي داخل لجان الامتحانات لتوفير كافة الإسعافات الأولية للطلاب حال حدوث ظرف صحي، مبيناً أنه تم التنسيق بين مديريتي التعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي، ورؤساء المديريات المركزية والمحلية لتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بشكل مريح وسهل.

كما شدد المحافظ على الاهتمام بكافة أعمال النظافة وإزالة القمامة أولاً بأول من الأماكن القريبة من المدارس داخل المحافظة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في المدارس ولجان الامتحانات لحماية صحة وسلامة الجميع.

عدد الطلاب

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن العدد الإجمالي للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الصف الثاني الثانوي هذا العام هو 138،726 أمام لجنة امتحانات 6936 ، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سيقدمون امتحانات الصف الثاني للمرحلة الإعدادية هذا العام هو 138.726 في 6936 لجنة امتحانية.

كما بلغ عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الصف الثاني بالمرحلة الثانوية التجارية 27،528 طالب وطالبة في 1376 لجنة امتحانات، كما بلغ عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الصف الثاني الثانوية الفندقي هو 71، وعدد طلاب الصف الثانوي الصناعي الذين سيخوضون امتحان الفصل الدراسي الثاني هو 24،150 في 1207 لجنة امتحانية، وعدد طلاب الصف الثاني في الصناعة المتوسطة ، وعدد طلاب الصف الثاني الثانوي الزراعي الذي سيخوضون امتحانات الفصل الدراسي الأول هو 9778 داخل 488 لجنة امتحانات، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن لجان الامتحانات التي ستستقبل طلاب الصف الثاني الإعدادي والثاني للتعليم الفني الثانوي لإجراء الامتحان جاهزة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم وتزويد الطلاب بما يناسبهم لأداء الامتحانات، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لإجراء الامتحان لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل مدرسة للتعامل مع حالات الطوارئ.