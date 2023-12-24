محافظ الشرقية يؤكد بدء أعمال رصف ورفع كفاءة نفق عرابي بمدينة الزقازيق لإدخاله الخدمة في أسرع وقت ممكن

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم البدء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري في أعمال رصف ورفع كفاءة نفق عرابي بمدينة الزقازيق وذلك على طول 350 متر بكل اتجاه، موضحاً أن أعمال الرصف تم البدء فيها بعد أن تم الانتهاء من وضع طبقة البيتومين والتي يعلوها طبقة من الأسفلت الرابطة، وذلك حتى يتثنى وضع طبقة الأسفلت النهائية لتنتهي أعمال الرصف بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه يتم الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة نفق عرابي على خلفية افتتاحه بشكل رسمي أمام حركة السيارات وإدخاله الخدمة الفعلية بما أنه يعتبر محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، فضلاً عن أن النفق يساهم أيضا في الحد من الازدحام المروري والتكدس داخل المدينة.

أضاف الدكتور ممدوح غراب أن نفق عرابي تم إنشاؤه بطول 350 متر وهناك مسافة 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عرابي وشارع فاروق، بالإضافة إلى 150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية، موضحاً أيضا أن النفق يضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بعرض 14 – 20 متر وارتفاع 4 أمتار، كما أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الكهرباء وأعمال التشطيبات النهائية، فضلاً عن أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف خلال الوقت الراهن وهي الأعمال النهائية من أجل افتتاح النفق وإدخاله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

أشار الدكتور ممدوح غراب إلى الجهود المبذولة من قبل العاملين بالمشروع، مشيداً بهذه الجهود ومؤكداً على أهمية المواصلة في العمل على مدار اليوم من أجل الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن حتى يتم إدخال النفق إلى الخدمة الفعلية، حيث أكد المحافظ أن هذا المشروع يساعد بشكل كبير في منع التكدس والازدحام المروري ويساعد في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق، كما أن المشروع يعتبر عامل مهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حتى يشعر المواطنين بالرضا وتزداد الثقة في الأجهزة التنفيذية.

هذا وقد أكد المحافظ أن أعمال التطوير والتجميل الجارية الآن في ميدان عرابي بمدينة الزقازيق تسير على نحو جيد وبشكل أسرع أيضا بهدف الانتهاء من الأعمال الجارية تماشياً مع انتهاء أعمال الرصف الجارية أيضا بنفق عرابي، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن إطار الارتقاء بالوجه الجمالي والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.