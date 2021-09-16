محافظ الشرقية يؤكد الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية جديدة ضمن 109 مشروع بنطاق المحافظة

على خلفية استمرار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الذي كان يوم 9 من شهر سبتمبر الجاري، أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم عن افتتاح 4 مشروعات خدمية وتنموية بمركز أولاد صقر، موضحاً أن تكلفة المشروعات بلغت 16 مليون و330 ألف جنيه، وأكد الدكتور ممدوح غراب أن كافة المشروعات التي يتم افتتاحها تعتبر خدمية وتنموية وتهدف لخدمة المواطنين بالمحافظة والارتقاء بمستوى المعيشة، وكذلك توفير العديد من فرص العمل التي تخدم المجتمع.

في تصريحات رسمية أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاعات “الصرف الصحي، الشباب والرياضة، الطرق والكباري، الطب البيطري” بمركز ومدينة أولاد صقر وبتكلفة بلغت 16 مليون و330 ألف جنيه، كما أكد الدكتور ممدوح غراب أن المشروعات جاهزية المشروعات الأربعة للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في قطاعات “مياه الشرب والصرف الصحي، الإسكان، الكهرباء، الأبنية التعليمية، الطرق، الشباب والرياضة، الطب البيطري”، وكل تلك المشروعات كانت بتكلفة 2 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم افتتاحهم خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري 2021، ضمن إطار استمرار المحافظة في الاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن كافة المشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظة الشرقية وتساهم بشكل كبير في إحداث التنمية المستدامة، كما تساعد في تقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بنادي أولاد صقر الرياضي وبتكلفة 2 مليون و250 جنيه، وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بحيث يعود هذا الأمر بالنفع والفائدة على المجتمع، مشيراً إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة “بني منصور” الابتدائية المشتركة بعدد 8 فصول وبتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة من الطلاب.

وفيما يخص قطاع الطرق والكباري أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء حائط ساند على ترعة الفدان بتكلفة 10 مليون و300 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء الوحدة البيطرية بقصاصين الأزهار وذلك تماشياً مع خطة المحافظة التي تهدف للتوسع حتى يتم إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها أيضا.