محافظ الشرقية يؤكد استمرار أعمال النظافة اليومية بالمدن والمراكز والأحياء حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية والمرور اليومي وتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، وتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة من على الطرق ومن أمام المدارس والميادين العامة، وذلك ضمن إطار الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمحافظة الشرقية وضمن إطار خلق بيئة نظيفة وصحية وآمنة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي اهتمام كبير بمصلحة المواطن المصري وأن مصلحته تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية وتعتير على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب قامت رئاسة حي أول الزقازيق بتنظيم حملة نظافة شاملة لرفع تراكمات القمامة من على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، وذلك بعد أن تم متابعة خطوط سير السائقين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم التنسيق مع إدارة المواد الصلبة وأجهزة البلدية للقيام بالأعمال الميدانية وأعمال النظافة، حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، حيث تضمنت أعمال الحملة رفع وإزالة تراكمات القمامة من أمام شارع فاروق ومنطقة الحناوي وشارع النقراشي وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب وميدان عرابي وميدان التحرير، حيث قامت الحملة بالتخلص من تراكمات القمامة بشكل كامل على خلفية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخلق بيئة نظيفة وصحية وخالية من التلوث لهم.

هذا وقد قامت رئاسة مدينة منيا القمح بتنظيم حملات نظافة أيضا ولكن قبلها قامت الأجهزة التنفيذية بالمرور على إدارة تحسين البيئة للتأكيد على الالتزام بتغطية السيارات قبل خروجها من النقطة الوسيطة إلى المقالب العمومية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بعدم تجميع القمامة داخل النقطة الوسيطة وأن يتم نقلها بشكل أسرع وفوري إلى المقالب العمومية المخصصة، والتأكد من سلامة المعدات المستخدمة في الأعمال، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة من بدايتها وحتى نهايتها بعد نقلها إلى المقالب العمومية، وذلك ضمن إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخلق بيئة نظيفة وأجواء خالية من التلوث.

قامت رئاسة مدينة الحسينية أيضا بتنظيم حملة نظافة قامت برفع السفوحة من المدينة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ وضمن إطار إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية وتوفير بيئة صحية ومناسبة للمواطنين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مدينة صان الحجر أيضا بتنظيم حملة نظافة شاملة أسفرت أعمال الحملة عن إزالة ورفع تراكمات القمامة الموجودة على الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، كما تم رفع الإشغالات المخالفة من على الطرق، على خلفية تحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة المواطنين والسيارات، حيث تم نقل تراكمات القمامة إلى المقالب العمومية وتم الانتهاء من أعمال النظافة في العديد من الأماكن بمدينة صان الحجر من ضمنها، منطقة حي الهاويس ومستودع الغاز ومنطقة الطلمبات وشارع البحر، كما تم تنظيم حملة أخرى تم تكليفها بمراجعة ومتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وتغيير الكشافات ورفع كفاءة الإنارة بالأماكن الحيوية والمصالح الحكومية، والعمل على تغيير الكشافات المعطلة واستبدالها بأخرى ليد بالإضافة إلى إزالة اللافتات من على الأعمدة.