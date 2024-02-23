محافظ الشرقية يؤكد استمرار أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 المعنية بإزالة التعديات المخالفة على أراضي الدولة بأنحاء المحافظة

كان الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أصدر توجيهات مؤخراً لجميع الجهات المعنية بما في ذلك رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأنحاء المحافظة بضرورة تكثيف أعمال الإزالة الفورية للتعديات المخالفة والعمل على التصدي لجميع أشكال محاولات البناء المخالف بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب استمرار أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 المعنية بإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من المتعدين وفرض هيبة الدولة على أراضيها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ وشن العديد من الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لكافة أشكال محاولات البناء المخالف بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وذلك ضمن إطار تنفيذ أعمال الموجة الـ 22، مشيراً إلى أن الحملات اليومية أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي حتى الآن، وجميع التعديات المخالفة كانت تشغل مساحة 5049 متر مباني، و5 حالات تعدي أخرى كانت عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و 19 قيراط بنطاق محافظة الشرقية.

هذا وقد أشار المحافظ أيضا إلى أن المحافظة تعمل بكل ما لديها وتبذل كل ما في وسعها من أجل تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتعمل على التصدي لأي محاولة بناء مخالف وعشوائي بدون الحصول على ترخيص وفرض هيبة الدولة على المتعدين، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حتى لا يعود المخالفين والمتعدين لتكرار المخالفات مرة أخرى.