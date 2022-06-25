محافظ الشرقية يؤكد استمرار أعمال الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة بجميع المدن والمراكز والأحياء

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات البناء العشوائي بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المعنية، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتصدي لهم بكل حزم.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مدينة أبو حماد بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة وأسفرت تلك الحملة عن إزالة حالة تعدي مخالف عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني بقرية عليم التابعة للوحدة المحلية بالصوة، حيث تم عمل إزالة كلية لحالة التعدي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قامت رئاسة مدينة بلبيس بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة بالتعاون مع الوحدة المحلية بالزوامل، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي عبارة عن بناء خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر بعزبة أبو سليم بقرية منية سلمنت التابعة لوحدة الزوامل، حيث تم عمل إزالة كلية لحالة التعدي عبر استخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية المواصلة في تنظيم وشن حملات الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والحرص على فرض سيادة القانون وتنفيذ أعمال الإزالة بكل حزم.