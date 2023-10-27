محافظ الشرقية يؤكد استمرار أعمال الأجهزة التنفيذية في رفع وإزالة تراكمات القمامة وتطوير المظهر الجمالي بمراكز ومدن المحافظة

أوضح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمصلحة المواطن، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسارع دائماً في حل المشاكل الخاصة بالمواطنين بالمحافظة وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين من خدمات ومجهودات أخرى ضمن مصلحة المواطن، على خلفية إرضاء المواطنين وكسب ثقتهم نحو أداء ومجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلى ذكر المجهود والأعمال التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالمحافظة، قامت رئاسة مدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة وتم تكليف حملات نظافة عديدة لإزالة ورفع التراكمات والمخلفات من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة خلال يوم العطلة الأسبوعي، وتضمنت أعمال النظافة رفع وإزالة تراكمات القمامة من الصناديق بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية اليوم.

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق أيضا بصيانة المعدات التي يتم بها رفع المخلفات وتراكمات القمامة، وتم تنظيم حملات نظافة باستخدام المعدات اللازمة وتم رفع تراكمات القمامة، حيث تم نقل المخلفات إلى المدفن الصحي بمدينة بلبيس بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انبعاثات الرائحة الكريهة والتلوث الهوائي والاحتراق الذاتي للقمامة، على خلفية الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وخالية من الأمراض والأوبئة.

قامت رئاسة بلبيس بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بتنظيم حملة نظافة شاملة، حيث قامت الحملة بالتجول في الشوارع الرئيسية واستطاعت أن تقوم بأعمال رفع وإزالة كافة تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الأمراض، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المواطنين.

قامت رئاسة مدينة فاقوس أيضا بالتعاون مع الإدارة الصحية وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة بتنظيم حملة لمكافحة الحشرات التي تعتبر نواقل الأمراض والأوبئة المعدية، حيث استخدمت الحملة جهاز التيفا في رصد الحشرات الناقلة للأمراض وقامت الحملة بالتجول في شوارع ومناطق عديدة بمدينة فاقوس، وما زالت أعمال رش الحشرات الطائرة مثل الذباب والبعوض مستمرة خاصة في جميع المصارف بنطاق المدينة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمالها في مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وأن الأعمال مستمرة تحت متابعة مكثفة وبالإشراف على الأعمال اليومية لرفع المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والمراكز والأحياء، مشيراً إلى أنه يتم أيضا متابعة أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها الآن بنطاق المحافظة على خلفية الاحتفاظ بالمظهر الحضاري والارتقاء بالوجه الجمالي لمحافظة الشرقية.