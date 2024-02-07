محافظ الشرقية يؤكد استمرار أعمال إزالة الإعلانات المخالفة من جميع أنحاء المحافظة بعد أن تم إزالة 1009 إعلان

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية والحملات اليومية لإزالة ورفع الإعلانات المخالفة وكذلك اللوحات الغير مرخصة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، على خلفية إعادة الوجه الجمالي والحضاري لمحافظة الشرقية.

بناء على توجيهات محافظ الشرقية أكدت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة، أنه تم تنظيم العديد من الحملات لإزالة الإعلانات واللوحات الغير مرخصة بشوارع المراكز والمدن والأحياء الرئيسية والفرعية والميادين العامة، موضحة أن أعمال الحملات أسفرت عن إزالة ورفع عدد 1009 إعلان مخالف غير حاصل على أي تراخيص خلال شهر يناير الماضي، حيث تم إزالة عدد 45 إعلان مخالف بمدينة أولاد صقر، وإزالة عدد 13 إعلان بمدينة كفر صقر، وإزالة عدد 79 إعلان مخالف بمدينة منيا القمح، وكذلك إزالة عدد 11 إعلان بمدينة القنايات، وعدد 30 إعلان مخالف بمدينة الحسينية وعدد 32 إعلان مخالف بمدينة الإبراهيمية، وعدد 17 إعلان مخالف بمدينة القرين، وعدد 111 إعلان مخالف بمدينة الزقازيق، وعدد 87 إعلان مخالف بحي ثان الزقازيق، وعدد 21 إعلان مخالف بحي أول الزقازيق، وكذلك عدد إعلان بمدينة أبو كبير، وعدد 75 إعلان مخالف بمدينة بلبيس، وعدد 217 إعلان مخالف بمدينة ههيا، وعدد 85 إعلان مخالف بمدينة ديرب نجم، وعدد 23 إعلان مخالف بمدينة أبو حماد، وعدد 29 إعلان مخالف بمدينة مشتول السوق، وعدد 90 إعلان مخالف بمدينة فاقوس، وعدد 11 إعلان مخالف بمدينة منشأة أبو عمر.

أوضحت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة أن هذه الأعمال تأتي ضمن إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

هذا وقد أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة استمرار أعمال الحملات وتكثيف الأعمال أيضا لمراجعة جميع الإعلانات واللوحات الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، والعمل على تطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين، فضلاً عن تكثيف أعمال إزالة الإعلانات العشوائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك وفقاً لضوابط التنظيم التي تنص عليها لائحة الإعلانات.