محافظ الشرقية ووزير التموين والتجارة الداخلية يشهدان افتتاح أحد المجمعات التموينية الخدمية بمدينة العاشر من رمضان

شارك الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في افتتاح أحد المجمعات الخاص بالخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري 2023، وذلك تزامناً مع احتفال المحافظة بعيدها القومي وضمن إطار خطة التطوير التي تسعى إليها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في السعي وراء تطوير المكاتب التموينية بالمحافظة وتحويلها إلى مراكز خدمات متطورة والعمل على الارتقاء بالخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

شارك في حضور فعاليات افتتاح المجمع التمويني الخدمي الجديد كل من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالإضافة إلى المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرف التجارية بمحافظة الشرقية، والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية، والأستاذ أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

بعد افتتاح المجمع التمويني الخدمي قام كل من المحافظ برفقة وزير التموين وجميع الحاضرين بتفقد أنحاء المجمع المقام بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه، والمكون من مركز لخدمة المواطنين، حيث يضم المركز 11 شباك للخدمة بالإضافة إلى مكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان، ويضم المكتب الثاني 5 شباك لخدمة المواطنين أيضا، إضافة إلى ذلك نركز إدارة تموين العاشر من رمضان الذي يضم 7 مكاتب إدارية وخدمية على خلفية تقديم جميع الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية، وكذلك خدمات المستهلك وخدمات الدمغة والموازين وما إلى ذلك، فضلاً عن خدمات بطاقات التموين.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه ضمن إطار العمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مؤسسات الدولة، تم الانتهاء من تطوير مراكز الخدمة بكافة المحافظات كما تم فرشها بالأثاث وتم تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي من أجل تسهيل العمل بداخلها، كما تم توفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه والعديد من الخدمات الأخرى، على خلفية توفير الراحة للمواطنين طالبي الخدمة داخل هذه المؤسسات، مؤكداً أن أعمال التطوير التي تم عملها في المؤسسات الخدمية تأتي تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل هذه المراكز.

أشار الدكتور علي المصيلحي إلى أنه تماشياً مع العمل على تطوير مكاتب التموين الخدمية يتم أيضا الآن تدريب العاملين داخل كافة المراكز من أجل تسهيل وتحسين طرق تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل المشروعات الحكومية والعمل على توفير السلع الغذائية في كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أعمال التطوير وتحديداً المركز التمويني الجديد يأتي ضمن إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تتمثل في تطوير المكاتب التموينية من أجل تحويلها إلى مراكز خدمية متطورة، مشيراً أيضا إلى أن أعمال تطوير وإشادة المراكز التموينية الخدمية تعتبر ضمن خطة المشروع القومي للتحول الرقمي، موضحاً أن خطة هذا المشروع تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أشار الأستاذ الدكتور ممدوح غراب إلى أن المحافظة تبذل كل ما في وسعها من أجل تنفيذ خطط التنمية من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي وكذلك قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري والتموين، وقطاع الأوقاف بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم بحيث يكون المواطن راضياً بشأن الخدمات المقدمة له.