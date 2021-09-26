محافظ الشرقية ممدوح غراب يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لتفقد أعمال النظافة في شوارع مدينة فاقوس

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت بزيارة مفاجئة لمدينة فاقوس الواقعة في محافظة الشرقية لتفقد بعض الأعمال الخاصة بالنظافة والتي كلف بها السيد المحافظ الجِهات المختصة بغرض رفع كفاءة الشوارع لتسهيل حركة المواطنين، وفاجأ السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب العاملين في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت للوقوف على سير أعمال المناوبة المسائية لأعمال النظافة التي تستهدف بشكل أساسي الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة فاقوس وذلك لفتح الشوارع وتسهيل حركة ومرور الناس في المدينة وشوارعها.

وباشر السيد المحافظ محمود غراب جولته التفقدية ابتداءاً من شوارع الدروس وبورسعيد والمنيسي وأكد على أهمية الشروع في تنظيم وجود الباعة المتجولين وإزالة من يفترشون الطرقات منهم وأكد أيضاً على أهمية عدم فرش أصحاب المحلات لبضاعتهم في الرصيف، وقال السيد ممدوح غراب بأن المخالفين ستتخذ حيالهم كافة الإجراءات القانونية.

وتم تكليف السيد عبادة محمد عبادة رئيس مدينة فاقوس من قبل المحافظ للوقوف على سير أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنقاط المدينة، وقام المحافظ ممدوح غراب أيضاً بلقاء بعض المواطنين المتواجدين وقتها في الشارع لسؤالهم حول ما يرضيهم وما لا يرضيهم أيضاً في المدينة والمحافظة بشكل عام حتى يتم الشروع في العمل به بما يتماشى مع مصلحتهم أولاً، وأكد السيد ممدوح غراب على أن الدولة تسعى جاهدة على توفير كل ما يساعد المواطنين على تحسين مستوى معيشتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وأكد السيد الحافظ أيضاً على حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد السيد ممدوح غراب محافظ الشرقية على أنه سيواصل الجولات الليلية التي يقوم بها بشكل دائم في مختلف أنحاء الشرقية ومدنها، وأكد السيد ممدوح غراب على أنه سيقوم بتكثيف تلك الحملات وسيتابع آداء العمال والرؤساء على رأس ادارة المراكز والمدن والأحياء وذلك للتأكد من كفاءة حملات النظافة وإعادة النظام والانضباط لشوارع المحافظة.