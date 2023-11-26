محافظ الشرقية: مديرية الطب البيطري تُنظم قافلة بيطرية خدمية وتوعوية للمواطنين بقرية تلبانة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمام كبير بتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها من خلال تنظيم العديد من القوافل الطبية البيطرية التي بدورها تجوب القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية، وذلك على خلفية الاستفادة من خدمات القوافل الطبية وتحقيق الفائدة القصوى من الثروة الحيوانية، موضحاً أن القوافل الطبية البيطرية تقوم بتوفير أعلى درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية وذلك من خلال إجراء الكشوفات البيطرية للماشية بالقرى وتقديم كافة العلاجات بشكل مجاني، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات ضد الأمراض والأوبئة المعدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين المستهلكين لمنتجات الحيوانات والمربين.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

هذا وقد أكد الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه خلال الفترة الأخيرة كانت المديرية تقوم بتنظيم قوافل طبية متعددة مجانية بالكامل، بالعديد من قرى محافظة الشرقية، من أجل تقديم الخدمات الطبية البيطرية للحيوانات بالقرى بشكل مجاني تماماً على خلفية الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، موضحاً أن المديرية قامت بتنظيم قافلة بيطرية بقرية تلبانة التابعة لمدينة منيا القمح وشارك في حضور فعاليات القافلة البيطرية العديد من مديري إدارات “رعاية الحيوان -الرعاية التناسلية” بالمديرية، وكذلك مدير وأطباء إدارة منيا القمح البيطرية وكذلك عدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، بالإضافة إلى كبار المربين بقرية التلبانة، مؤكداً أن القافلة الطبية البيطرية استطاعت أن تقوم بتقديم أعلى درجات الرعاية البيطرية للحيوانات بالقرية وتم تقديم كافة الخدمات بشكل مجاني تماماً بهدف تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

أوضح الدكتور إبراهيم متولي أن القافلة البيطرية التي تم تنظيمها قامت بإجراء الكشوفات والفحوصات لأكثر من 189 رأس ماشية وتم تحصينهم ضد الأمراض الباطنية، كما أنه تم علاج أكثر من 200 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية، وتم إجراء المسح التناسلي الشامل لعدد 3 من الماشية، وتم استخدام جهاز السونار في فحص أكثر من 130 رأس ماشية وكذلك تم علاج 192 رأس ماشية من الأمراض الجلدية، وتم رش أكثر من 400 رأس ماشية على خلفية مكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 325 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الداخلية، فضلاً عن أنه تم علاج أمراض الدواجن المختلفة لأكثر من 1230 طائر، موضحاً أن كل الخدمات الطبية البيطرية تم عملها بشكل مجاني تماماً لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

فيما يخص أعمال القافلة الطبية البيطرية الأخرى أكد الدكتور إبراهيم متولي أنه تم عقد العديد من الندوات التوعوية لمواطني قرية التلبانة، وتم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية مع المربين على خلفية زيادة الوعي لدى المواطنين المستهلكين والمربين للحيوانات بضرورة التأمين على الماشية والاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجواميس، بالإضافة إلى مناقشة أهمية مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض وعالية الإنتاجية، وكذلك أهمية تحصين الماشية بشكل مستمر من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة.

أشار مدير مديرية الطب البيطري أيضا إلى أنه تم مناقشة مخطط المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو، وتم الإشارة إلى أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين مربين الحيوانات بضرورة التحصين ضد أمراض البروسيلا والسعار، فضلاً عن أنه تم دراسة العديد من المشروعات الخدمية والحملات المقدمة للمواطنين من قبل مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها بهدف الحفاظ وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.