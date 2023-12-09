محافظ الشرقية: مديرية الطب البيطري تنظم ندوة تثقيفية إرشادية جديدة بعنوان “تسليم عجلات العشار لصغار المربين”

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجيهات مؤخراً بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع ضرورة الاهتمام بزيادة الوعي البيطري بين أصحاب المزارع ومربي الماشية بنطاق المحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف عقد الندوات التوعوية والإرشادية بين أصحاب المزارع ومربي الماشية للاهتمام بالثروة الحيوانية وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوة توعوية بقاعة الإرشاد الزراعي بالمجمع الزراعي اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، وكانت الندوة تدور حول عجلات العشار التي تم تسليمها لصغار المربين وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة.

شارك في حضور فعاليات الندوة كل من المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وممثل وزارة الأوقاف الشيخ جودة فرج، وممثل وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ رضا، كما شارك في الحضور أيضا مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالمحافظة المهندس ناجي رمضان، والمهندس محمد دسوقي مدير الإدارة الزراعية بسعود، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة المركزية من الطب البيطري وهي اللجنة المسئولة عن متابعة العجلات العشار ممثلة في مدير إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري، وحضور مدير إدارة الوقاية ومدير إدارة الرعاية التناسلية ومدير إدارة التلقيح الاصطناعي، ومدير إدارة نظم المعلومات ومسئولي حياة كريمة بمديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري ومدير إدارة الحسينية البيطرية، وكذلك عدد من أطباء الأقسام البيطرية بالحسينية، ومدير وحدة سعد البيطرية والعاملين بها، وعدد من العاملين بمديريات الزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعي وكبار مربي الماشية بنطاق المحافظة وأصحاب العجلات العشار.

أدلى اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بكلمته خلال فعاليات الندوة التي أكد فيها أهمية المبادرات الرئاسية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر، وضرورة الاستفادة منها لتحقيق الصالح العام والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحاً أن هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين وصغار المربين، كما تطرق مدير مديرية الطب البيطري في الحديث عن مشروع العجلات العشار المسلمة لصغار المربين ومدى أهمية هذه العجلات للمربين، مستعرضاً المشاكل والتحديات التي تعرض لها المشروع والنجاحات التي استطاع المشروع أن يحققها.

أضاف الدكتور إبراهيم متولي أن البلاد تشهد مرحلة صعبة خلال الفترة القادمة وهي فترة الانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلى الدور والواجب القومي لكل الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين الذي يتمثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

هذا وقد ألقى المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بكلمته أيضا خلال فعاليات الندوة والتي أكد فيها على أهمية التغذية السليمة للعجلات العشار، وأكد ممثل وزارة الأوقاف الشيخ جودة فرج على أهمية استمرار التعاون المثمر بين الوزارات لتحقيق التنمية والتطور والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في الوقت ذاته.

ألقى الدكتور أسامة عبد الباقي كبير أخصائيين الرعاية التناسلية بمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية محاضرة خلال فعاليات الندوة أيضا تحت عنوان “العجلات العشار المسلمة لصغار المربين”، تناول فيها مدة تسليم العجلات العشار لأصحابها من المربين بنطاق المحافظة، ومجهودات مديرية الطب البيطري في المتابعة المستمرة وتكثيف الندوات التوعوية والإرشادية، وأعمال الحملات البيطرية التي تقدم الخدمات والرعاية العلاجية البيطرية، والتحصينات والتطهير للحظائر، بالإضافة إلى مناقشة النتائج والمشاكل الصحية التي تعرضها لها بعض العجلات، وتم دراسة أسباب هذه المشكلات وطرق الوقاية والعلاج أيضا، وفي ختام فعاليات الندوة تم تلقي العديد من الأسئلة من السادة الحاضرين واستمرت النقاشات والاستفسارات حتى نهاية فعاليات الندوة التي تسعى لمساعدة صغار المربين بنطاق محافظة الشرقية.