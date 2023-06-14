محافظ الشرقية في جولة تفقدية بمدينة بلبيس لمتابعة أعمال التطوير الجارية في المدينة

قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدينة بلبيس، وتضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير والتجميل المقامة في مدخل المدينة، والتي تشمل إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة الإنارة وإقامة أحواض زهور وتبليط الرصيف لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة بدءً من ميدان الحصان وحتى ميدان المحطة مروراً بشارع المستشفى المركزي.

وخلال الجولة التفقدية أكد المحافظ على أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار جهود تطوير البنية التحتية، وجه المحافظ بمتابعة أعمال رفع المخلفات الناتجة من تطهير مصرف بلبيس العمومي، تمهيداً لأعمال إحلال وتجديد جسر المصرف، وشدد المحافظ على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعيق سير الأعمال، وسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، وذلك حرصاً على سلامة المارة وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وختم المحافظ اللقاء بتوجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من نقل المرافق لبدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جسر المصرف، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية في العمل، حفاظاً على المال العام وأرواح المواطنين.