محافظ الشرقية: رفع 13040 طن قمامة ومخلفات بناء

في إطار حرص الحكومة على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم، فقد قامت “وحدة التدخل السريع” في محافظة الشرقية، برفع نحو 13ألف و40 طن قمامة ومخلفات بناء من مراكز “الزقازيق، وههيا، وفاقوس، وأبوحماد، وبلبيس، وحى ثان، والنقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق” خلال شهر أكتوبر الماضى.

محافظ الشرقية يؤكد رفع مخلفات وفمامة بواقع 652 نقلة خلال 27 يوم عمل

من جانبه يقول محافظ الشرقية الدكتور “ممدوح غراب”، إن المخلفات والقمامة تم رفعها بواقع “652” نقلة خلال 27 يوم عمل، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى والجمالي بالمحافظة.

رفع 5360 طن من القمامة والمخلفات الخاصة بالمبانى والناتجة عن تطهير الترعة

وفي نفس السياق فقد أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على “وحدة التدخل السريع” بمحافظة الشرقية، أن الوحدة قامت برفع نحو “5360” طن من القمامة والمخلفات الخاصة بالمبانى والناتجة عن تطهير الترعة وتوسعة الطريق من طريق “تل حوين، وبنى شبل، والنخاس” بمركز الزقازيق، ورفع نحو “1640” طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة في مركز فاقوس، إضافة إلى رفع نحو “880” طن قمامة من محيط المدارس والموقف العمومى بمركز أبوحماد.

وأشار المشرف العام على “وحدة التدخل السريع” بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم رفع أيضًا نحو “1240” طن قمامة من النقطة الوسيطة في مركز ههيا، كما تم رفع نحو “2140” طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار، وكذلك تم رفع نحو “1120” طن قمامة من حى ثان الزقازيق، وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام 10 معدة 7 سيارات قلاب حمولة 20 طن و3 لوادر.