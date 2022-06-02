محافظ الشرقية: تحرير 1025 عقد بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في جميع قرى ومراكز المحافظة، حيث شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين،والدخول على مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين الأوضاع حسب القانون، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استراداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد.

ووجه محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، مع الجدية والحزم في إدارة هذا الملف حسب الإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات في الخطة بكل دقة، مشيرا إلى أن هناك سرعة في رفع المساحات والإحداثيات بعد مراجعتها بكل دقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

تقنين 1025 طلب تقنين بمراكز الشرقية

وقال العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، إنه تم تحرير نحو 10125 عقد في مراكز وقرى محافظة الشرقية، بالإضافة إلى 1911 عقد ينتظر تحريره في الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين وصل إلى 17 ألف و452 طلب منها 14 ألف و536 طلب صالح للتقنين، بالإضافة إلى عدد 2916 طلب غير صالح للتقنين من خلال لجان الفحص والمعاينة التي تواصل عملها للإنتهاء من جميع الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم عقد لجان مشكلة يكون دورها متابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزارات للتعديل وتقديم التقارير الخاصة في هذا الشأن ومتابعة الموقف الخاص بعقود البيع ومتحصلاتها، مشددا على ضرورة الأسراع في استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يوم حسب القانون رقم 241 لسنة 2020، لردع أصحاب المخالفات واستراداد حقوق الدولة والشعب.