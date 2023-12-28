أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة حريصة على “النهوض” بالعملية التعليمية ودعم البحث العلمي، وذلك بهدف تخريج جيلًا يواكب متطلبات سوق العمل ويساهم بشكل إيجابي في المجتمع، موضحًا أن الاهتمام بتحسين المستوى الخاص بالتعليم الجامعي، بجانب تشجيع البحث العلمي من شأنه أن ينتج عنه جيلًا يواكب المتطلبات المستقبلية للوظائف.

محافظ الشرقية: الدولة حريصة على النهوض بالتعليم ومواكبة متطلبات سوق العمل في المستقبل

وأضاف غراب، خلال لقائه مع القائمين على المعهد التكنولوجي العالي في مدينة العاشر من رمضان، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة خلال الفترة الماضية للعمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق يكون أفضل للجيل المقبل، لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال العمل على وضع الأنظمة والأطر الخاصة بمؤسسات التعليم التكنولوجي، والعمل على ربطها بسوق باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأشار المحافظ، إلى أن ربط منظومة التعليم العالي بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة بسوق العمل من شأنه أن يساعد في الالتزام بمتطلبات الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي، كل ذلك من شأنه أن يساعد الطلاب على الالتحاق بوظائف المستقبل، ومن ثم يعود على الوطن بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، العديد من الملفات التي تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها، وذلك في إطار الحرص على تقديم تجربة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى مناقشة آليات التطوير والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، وذلك بهدف اتخاذ القرارات التي تناسب النهوض بالعملية التعليمية داخل المعهد، مما يحقق أقصى استفادة لجميع الطلاب.

سحب مياه الأمطار

في سياق منفصل، وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمدن في مختلف مراكز المحافظة، على ضرورة الالتزام بتوفير المعدات والأدوات اللازمة لرفع مياه الأمطار من الشوارع لتيسير حركة المرور، بالإضافة إلى دفع تلك المعدات في مختلف الأماكن على مستوى المحافظة لتجنب حدوث أي إعاقة مرورية للمواطنين والسيارات على حد سواء.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة “موجة الطقس السيئ”، موجهًا غرف العلمية الفرعية بالمراكز والمدن بضرورة التأهب، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وذلك من أجل التدخل بشكل مباشر حال وجود تقلبات جوية أو أي مشكلة قد تطرأ بأي مكان على مستوى مدن ومراكز المحافظة.