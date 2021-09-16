محافظ الشرقية: افتتاح مشروعات خدمية وتنموية في الإبراهيمية

أنهت محافظة الشرقية، أعمال تنفيذ 5 مشروعات تنموية في مركز الإبراهيمية بتكلفة إجمالية بلغت 58.9 مليون جنيه، موضحة أن المشروعات تخص عدة قطاعات في المركز تتمثل في “الشباب والرياضة، والأبنية التعليمية، والكهرباء”، وذلك ضمن مجموعة من المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان رسمي، أن المشروعات التنموية في مركز الإبراهيمية جاهزة للافتتاح بعد الانتهاء من تنفيذها وذلك ضمن مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية البالغ عددها 109 مشروعًا في مراكز وقرى المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.

تطوير مركزي شباب شرقية مباشر والإبراهيمية

كما كشف محافظ الشرقية، عن تطوير مركزي شباب “شرقية مباشر، والإبراهيمية”، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.2 مليون جنيه، موضحاً أن كلا المشروعين ضمن الخطة الموضوعة من قبل المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بالمدن والمراكز الواقعة في نطاق حدود المحافظة.

وتابع المحافظ، أن المشروعات المقرر افتتاحها في نطاق المحافظة تخص قطاعات “مياه الشرب، والصرف الصحي، والإسكان، والأبنية التعليمية، والطرق، والشباب والرياضة، و الكهرباء، والطب البيطري”.

وأوضح، أنه من المقرر افتتاح تلك المشروعات التنموية خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن جميع المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها تهدف إلى تنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في المراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق حدود المحافظة.