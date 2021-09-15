محافظ الشرقية: إغلاق المحال التجارية في مواعيدها بالزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الإغلاق المحدد سلفًا، وذلك في ظل مساعي المحافظة المتسقة مع تعليمات الحكومة المصرية على مواعيد الإغلاق للمحال التجارية، وتنفيذها عبر مجموعة من الإجراءات الصارمة.

متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ القرار

ووجه المحافظ، رئيس مركز الزقازيق، بأهمية التنسيق مع رئيسي حيي أول وثان، بغرض متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ التوجيه الصادر بخصوص مواعيد الإغلاق المحددة سلفًا، بالإضافة إلى التأكيد علي منع أصحاب المحال من فرش البضائع علي الأرصفة وفي طريق المارة.

وأكد محافظ الشرقية، على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عبر تنفيذ دوريات لمراقبة مدى التزام المحال التجارية، وذلك بهدف إعمال القانون فيما يتعلق بمواعيد الإغلاق، وعدم شغل الأرصفة بالبضائع وتعطيل حركة المرور، وغيرها من التصرفات الغير مسؤولة التي يقوم بها البعض من أصحاب المحال التجارية.

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة في الزقازيق

وحث محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق، بضرورة تكثيف حملات النظافة في المدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النوبتجية المسائية، والاهتمام برفع القمامة أولًا بأول، لمنع تراكمها لفترات طويلة، وذلك بهدف مكافحة الأوبئة الناتجة عن تواجد القمامة لفترات طويلة، بالإضافة إلى أهمية توفير جو بيئي متزن وصحي لجميع ساكني المدينة.

جدير بالذكر، أن توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرئيس مركز الزقازيق، جاء خلال زيارة تفقدية لعدد من شوارع مدينة الزقازيق، بهدف الوقوف على تنفيذ مشروع نفق عرابي بالمدينة، والذي تبلغ تكلفته 130 مليون جنيه، بهدف الربط بين شرق وغرب الزقازيق.

وطالب المحافظ، الشركة المنفذة للمشروع بضرورة مضاعفة العمل وزيادة عدد الورديات، بهدف سرعة استكمال تنفيذ المشروع ودخوله إلى الخدمة الفعلية، لتحسين حركة المرور في مدينة الزقازيق.