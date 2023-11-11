محافظ الشرقية: إجراء الفحوصات وصرف العلاج بشكل مجاني لأهالي قرية الخلايلة عبر القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الصحة بالمحافظة قامت بتنظيم قافلة طبية شاملة واستطاعت القافلة الطبية أن تقدم جميع الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بشكل مجاني تماماً لأكثر من 1700 مواطن من أهالي قرية الخلايلة التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، موضحاً أن المحافظة تولي اهتمام كبير بصحة وسلامة المواطنين وتعمل دائماً على التخفيف على كاهل المواطنين من خلال تقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني، لافتاً إلى أن أعمال القافلة الطبية تأتي ضمن إطار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة التي تم إطلاقها من قبل فخامة رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي تحت شعار “من أول يوم معاك”.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

أوضح الدكتور ممدوح غراب أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة استطاعت أن تقدم خدماتها وتقوم بأعمالها على مدار يومين، وذلك من خلال تقديم الخدمات الصحية المتميزة لأهالي قرية الخلايلة وصرف العلاجات اللازمة للمواطنين بشكل مجاني تماماً.

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها قامت بإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة للمواطنين بما في ذلك إجراء التحاليل وصرف العلاج اللازمة بشكل مجاني تماماً، موضحاً أن القافلة الطبية كانت تقوم بأعمالها وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتم اتباع كافة الأساليب الصحية لمكافحة الأمراض المعدية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 7 حالات مرضية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية نظراً لأن تلك الحالات تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بشكل ضروري بالإضافة إلى الحاجة لأوجه الرعاية الصحية اللازمة.

أوضح الدكتور هشام مسعود أيضا أن القافلة الطبية كانت تضم العديد من التخصصات الطبية من ضمنها “الباطنة – الجراحة العامة – القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال – الجلدية والتناسلية – النساء والتوليد – تنظيم الأسرة – الرمد – الأنف والأذن والحنجرة – المسالك البولية”، فضلاً عن أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر للأمراض المزمنة بما في ذلك السكر والضغط، كما أكد الدكتور هشام مسعود أنه خلال فترة عمل القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي المجاني لأكثر من 1730 مريض من أهالي قرية الخلايلة التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، كما أنه تم صرف العلاج اللازمة لهم.

اختتم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم عقد جلسات توعوية أيضا وجلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض المعدية والفيروسية، فضلاً عن أنه تم عقد العديد من الندوات التوعوية بشأن الكشف المبكر للأمراض المزمنة وأمراض أورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.