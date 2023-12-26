أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على “الاهتمام” الذي توليه المحافظة لذوي الهمم، وذلك بهدف إقامة مجتمعًا ينعم فيه الجميع بفرص متكافئة في العيش الكريم، وأضاف أن أصحاب القدرات الخاصة لهم الحقوق الكاملة في تنمية وبناء الوطن، وذلك لكونهم جزءًا رئيسيًا من النسيج المجتمعي لمحافظة الشرقية والجمهورية بشكل عام.

محافظ الشرقية: أصحاب القدرات الخاصة لهم دورًا أساسيًا في تنمية المجتمع

وأضاف غراب، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم في مدينة العاشر من رمضان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصة بذوي الهمم، والاهتمام بدمجهم في المجتمع وفي جميع مجالات الحياة، وذلك بهدف الاستفادة من القدرات التي يمتلكونها مما يساعد في تنمية المجتمع بشكل عام.

من جانبه، قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز لا يدخر جهدًا في العمل على توفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الهمم، لافتًا إلى أن أصحاب القدرات الخاصة شركاء أساسيين في بناء الوطن وتنمية المجتمع بشكل عام.

من جهته، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس الأمناء، إن ذوي الهمم الناجحين هم نماذج مضيئة في مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، مما يوفر لهم قوة حقيقية تدفعهم إلى مواصلة نجاحاتهم في مختلف المجالات والتغلب على الإعاقة، والعمل على بذل المزيد من الجهد والمساهمة في تنمية وبناء الوطن.

تكريم المتميزون من أصحاب القدرات الخاصة

وخلال الاحتفالية، حرص المحافظ على تكريم المتميزين من أصحاب القدرات الخاصة، والقاطنين في مدينة العاشر من رمضان، وذلك من خلال منحهم شهادات تقدير والتقاط الصور التذكارية برفقتهم، وذلك تقديرًا للدور الذي بذلوه في رفعة المجتمع وتنميته، وتشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهود فيما يخص تنمية المجتمع.

مشروع نفق عرابي

في سياق منفصل، أعلن المحافظ عن الانتهاء من 98 في المائة، من أعمال الإنشاء في مشروع “نفق” أحمد عرابي في مدينة الزقازيق، وذلك مع وضع طبقة البيتومين على الطريق الخاص بالنفق، والاقتراب من وضع الطبقة النهائية الخاصة بالأسفلت، مما يشير إلى اقتراب دخول النفق للخدمة، والعمل على ربط شرق مدينة الزقازيق بغربها توفيرًا للوقت والجهد على السائقين وأهالي المدينة وزائريها.