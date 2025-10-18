محافظ السويس: مهرجان الصيد الأول يجسّد هوية المدينة البحرية ويدعم السياحة الداخلية﻿

نظم اتحاد “شباب يدير شباب” ( YLY ) التابع لوزارة الشباب والرياضة، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الصيد الأول للأسماك بمحافظة السويس، والذي يُعد حدثًا سياحيًا فريدًا يُجسّد الهوية الساحلية وتاريخها الممتد مع البحر، برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة الأستاذ شهاب جمال الدين رئيس مجلس إدارة الإتحاد.

شهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات علي رأسهم، اللواء أ.ح. دكتور / طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة سماح المهدي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، والمهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول، ورئيس المنطقة الجغرافية، ورؤساء الأحياء، والسادة النواب، واتحاد صيد الأسماك، وحضور عدد كبير من أهالي السويس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية، والتربية والتعليم، والثقافة، وممثلي بعض الشركات والإعلاميين.

أعلن السيد المحافظ عن انطلاق مهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس في الفترة من 13 الي 17 أكتوبر 2025.

واستُهلت الفعالية بعزف السلام الوطني وتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم بصوت الشيخ أسامة حسن، تلاها عرضٌ لفيلمٍ قصير تناول فعاليات مهرجان الصيد الأول بالسويس، وأبرز أهدافه في إبراز مقومات المدينة وهويتها البحرية المتميزة.

وشهد المحافظ والقيادات عدداً من العروض الفنية والرياضية قدمها طلاب كليتي التربية الرياضية وعلوم الرياضة بجامعة السويس، وبمشاركة مديرية التربية والتعليم ، والمدرسة اليابانية ، إلي جانب فقرات فنية واستعراضية عبرت بتميز عن روح المدينة وتاريخها البحري العريق، فصنعت مشهدًا مفعمًا بالفخر والبهجة بين الحضور.

وأكد محافظ السويس أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أفضل مدن العالم، وليس فقط على مستوى الجمهورية، لما تتميز به من مقومات سياحية واقتصادية فريدة وموقعٍ استراتيجي يطل على أهم ممر ملاحي عالمي، بالإضافة إلى خليجٍ زاخر بالموارد الطبيعية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الصيد الأول للأسماك يجسّد هوية السويس الساحلية، فالبحر يمثل رمز العطاء والرزق والتاريخ لأبنائها، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى إطلاق فعالية سنوية تُقام مرتين كل عام، لدعم السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي والترويج لهوية المدينة البحرية، وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح مهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس والذي يقام في شهر أكتوبر الذي يشهد بطولات شعب السويس.

وتولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم المهرجانات والفعاليات التي تُسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تشجيع المبادرات المجتمعية والرياضية والثقافية التي تعكس تميز المحافظات المصرية في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر، أن مسابقة الصيد بالمهرجان الاول، يشارك فيها 18 فريقًا يضم عدد 138 متسابقا من الصيادين المحترفين والهواة، في منافسة تجمع بين الروح الرياضية وحب البحر.