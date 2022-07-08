محافظ البحر الأحمر يهنئ المصريين والرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك 2022

هنئ محافظ البحر الأحمر “عمرو حنفي” سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والشعب المصري، بحلول عيد الأضحى المبارك، غدًا السبت الموافق 9 يوليو 2022 ميلاديًا والموافق 10 ذو الحجة 1443 هجريًا، وقدم حنفي خالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا من الله وداعيًا بأن يحفظ الله مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

تهنئة محافظ البحر الأحمر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022

قدم “عمرو حنفي” حافظ البحر الأحمر تهنئته للرئيس “عبد الفتاح السيسي” بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022، قائلًا “

محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك ” يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث لسيادتكم بخالص اعزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم لسيادتكم باسم أبناء محافظة البحر الأحمر وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا”.

وأوضح حنفي مجهودات الرئيس السيسي في تطوير مصر ومسيرته في التنمية الوطنية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية واستمرار مجهوداته الكثير لتنمية قطاعات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا كونه قائدًا عظيمًا للبلد، ومتمنيًا له أوقات سعيدة خلال عيد الأضحى المبارك.