محافظ البحر الأحمر يقدم التهنئة للرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكشف محافظ البحر الأحمر خلال تهنئته لفخامة الرئيس، أنه يسعده ويشرفه أن يغتنم هذه الفرصة السعيدة لإرسال خالص احترامه وامتنانه لشخصه الكريم، وأن ينقل له نيابة عن أهالي محافظة البحر الأحمر، وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية من النساء والشباب، مع أسمى وأطيب الأمنيات والتهاني، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعادة الله على الجميع بالخير والبركات، ووفق الأمة الإسلامية والعربي بالخير واليمن والبركات، سائلاً المولى جل علاه أن يوفقكم في جهودكم لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري في التقدم والازدهار للحاق بركب المستقبل للغد المشرق لبلدنا الحبيب.

النهوض بعملية التنمية الوطنية

وأضاف عمرو حنفي، أن التاريخ سيسجل بكل الاحترام والامتنان الرغبة في تقوية دعائم الدولة المصرية والبحث الدائم عن النهوض بعملية التنمية الوطنية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقك بالصحة والازدهار ويوجه خطواتك إلى طريق الخير، كما هنأ محافظ البحر الأحمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،

والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء والمحافظون وكبار الشخصيات الحكومية، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يخلص مصر وأن يرزق أهلها الكثير من الأمن والازدهار والاستقرار.

وجه محافظ البحر الأحمر التهاني الخالصة لأبناء المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي والأمني ​​والبرلمانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وجيشها وشعبها وقيادتها السياسية ويمنح شعبها المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.