محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرستين بمدينة الغردقة تزامناً مع العيد القومي الـ 54 للمحافظة

شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في افتتاح مدرستي محمد بغدادي والفيروز للتعليم الأساسي بمدينة الغردقة اليوم الإثنين 22 يناير، حيث قام اللواء عمرو حنفي بوضع حجر الأساس لفندق هاواي دايموند شمال مدينة الغردقة، وذلك تزامناً مع احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي اليوم الـ 54، وكان برفقة محافظ البحر الأحمر كل من اللواء محمد بنداري السكرتير العام واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العام، والأستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد، وكذلك اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والأستاذ هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، والعديد من القيادات الأمنية وأعضاء الجهاز التنفيذي وبعض القيادات السياحية.

خلال افتتاح المدارس التعليمية قدم اللواء عمرو حنفي التهنئة لأبناء محافظة البحر الأحمر بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وكذلك افتتاح المدرستين بمدينة الغردقة، مؤكداً أنه تم تجهيز المدرستين على أكمل وجه من أجل تقديم تعليم متميز يساهم في تنمية وتطوير المجتمع، لافتاً إلى أن العلم هو قاطرة التقدم والتنمية ومن خلال يتم تحقيق النهضة بالشعوب وكذلك ترتقي المجتمعات، مؤكداً أن واحدة من أولويات المحافظة الأولى تطوير قطاع التعليم ودعم منظومة التعليم بالكامل، كما أن هذه المساعي تأتي وفقاً لرؤية الدولة المصرية التي تهدف لبناء المواطن المصري القادر على المشاركة الفعالية في تنمية الوطن والنهوض به وكذلك تنمية المجتمع.

هذا وقد وجه الأستاذ هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي على ما يقدمه من دعم واهتمام وتوجيه جميع أجهزة المحافظة لتوفير كافة أوجه الدعم من أجل تنمية القطاع التعليمي، مؤكداً أن مدرسة بغدادي للتعليم الأساسي بطريق الحجاز تم إنشاؤها لحل مشكلة الكثافة الطلابية بمدارس “خالد بن الوليد الإعدادية – التقوى الابتدائية – وليد الجعفري الإعدادية – الغردقة الإعدادية”، موضحاً أن مدرسة بغدادي تم إقامتها على مساحة 7320 متر مربع وتضم عدد 33 فصل دراسي، وتستوعب المدرسة 1095 طالب بكثافة 33 طالب لكل فصل.

بينما مدرسة الفيروز فقد تم إنشاؤها لحل مشكلة الكثافة الطلابية بعدد من المدارس هي “الأحياء للتعليم الأساسي – يوسف عفيفي للتعليم الأساسي”، موضحاً أن المدرسة أُقيمت على مساحة 6200 متر مربع، وتضم عدد 33 فصل دراسي أيضا وتستوعب 1056 طالب بكثافة 32 طالب في كل فصل.

بعد الانتهاء من افتتاح المدرستين بمدينة الغردقة توجه المحافظ إلى موقع فندق هاوي دايموند شمال مدينة الغردقة لوضع حجر الأساس، حيث أكد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من بناء الفندق والأعمال الجارية به في أسرع وقت ممكن حتى تم إضافته للمنشآت الفندقية متعددة المستويات بمدينة الغردقة التي تعتبر مدينة سياحية ومصدر جذب أساسي للسياح.

الجدير بالذكر أن فندق هاوي دايموند سيتم إنشاؤه على مساحة 45000 متر مربع، ويضم الفندق عدد 1200 غرفة فندقية، كما أن مدة تنفيذ الأعمال الجارية بالفندق تستغرق 12 شهراً ومن المقرر أن يتم افتتاح فندق هاوس دايموند في العام المقبل 2025 بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر المقبل.