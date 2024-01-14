محافظ البحر الأحمر يشارك في فعاليات حفل جمعية حياة السنوي للأطفال من ذوي الهمم بمدينة الغردقة اليوم الأحد

شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في حضور فعاليات احتفال جمعية الحياة السنوي بالأطفال المتميزين من ذوي الهمم اليوم الأحد 14 يناير تحت عنوان “حلم كبير”، حيث تم تنظيم فعاليات الحفل السنوي اليوم بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الغردقة وشارك في فعاليات الحفل السنوي اليوم أكثر من 65 طفل من ذوي الهمم من مختلف الفئات العمرية.

شارك في حضور فعاليات الحفل برفقة محافظ البحر الأحمر اليوم كل من اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء جمعية الحياة والعديد من المشاركين والمساهمين في تنمية نشاط الجمعية.

بدأت فعاليات الحفل السنوي بتقديم العديد من العروض المتنوعة للأطفال والعديد من الفقرات التي تشمل الأغاني وبعض الاستعراضات المسرحية وكذلك الأغاني الوطنية التي أثارت البهجة والسعادة بين جميع الحاضرين في الحفل.

هنأ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الأطفال من ذوي الهمم وقدم الشكر أيضا لرئيس مجلس إدارة الجمعية لدعوتهم الكريمة له من أجل المشاركة في فعاليات الحفل السنوي اليوم، معرباً عن سعادته بهذه الدعوة وأكد أيضا أن الأطفال من ذوي الهمم يمتلكون مواهب خاصة بهم ومميزة يحتذى بها في مواجهة الصعاب.

أكد اللواء عمرو حنفي أيضا في كملته التي أدلى بها خلال فعاليات الحفل السنوي اليوم أن الأطفال ذوي الهمم يعتبرون جزء لا يتجزأ من المجتمع ولديهم نشاط وإبداع يظهر في العديد من المجالات سواء المجالات العلمية أو الفنية أو الرياضية، مشيداً بالجهد المبذول من قبل الجمعية في تنظيم فعاليات الحفل السنوي اليوم وكذلك الأشخاص المساهمين والمشاركين في تنمية نشاط الجمعية، مؤكداً أن الجمعية تقوم بعمل رائع يحتذى به يتمثل في تعليم وعلاج الأطفال من ذوي الهمم وتخفيف الأعباء عليهم والعمل على دمجهم ضمن المجتمع في شتى المجالات.

أضاف اللواء عمرو حنفي أنه على أتم استعداد من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه الأطفال من ذوي الهمم، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأطفال من ذوي الهمم، وذلك من خلال متابعة المدارس القائمة وقيام المحافظة بفتح العديد من الحضانات الجديدة التي بدورها تساهم بشكل كبير في نشأة هؤلاء الأطفال في بيئة صحية ونفسية سليمة، موضحاً أن الدولة تولي اهتمام كبير بالأطفال من ذوي الهمم وأن هذا الملف له أولوية خاصة لدى القيادة السياسية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أيضا، بهدف تلقي ذوي الهمم من الأطفال كافة أوجه الدعم اللازمة والرعاية والتكريم أيضا بالإضافة إلى ضمان تفوقهم في مختلف المجالات.

في ختام فعاليات الحفل السنوي الذي تم تنظيمه من قبل جمعية الحياة اليوم تم تكريم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ومنحه درع الحياة وتم شكره أيضا على الجهود التي تبذلها المحافظة للاهتمام بالأطفال من ذوي الهمم بشكل خاص، كما قام اللواء عمرو حنفي بدوره أيضا بتكريم الأستاذ حسام أحمد حسن أحد ذوي الهمم لحصوله على بكالوريوس التجارة، ويعمل محاسب الآن في أحد الفنادق، بالإضافة إلى تكريم السيد جواكيني أوراتسيو القنصل الشرفي لإيطاليا بمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ مكاريوس المحامي المتبرع بإنهاء كل الأوراق الرسمية لجمعية الحياة.